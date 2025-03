Martin Foyston ryter ifrån: ”Det är respektlöst”

SOLNA. Östers IF är tillbaka i allsvenskan.

Men nykomlingarna får det tufft i år – i alla fall om man tittar på det årliga mediatipset.

– Bring it on! Jag hoppas att vi kan göra alla stolta, säger tränare Martin Foyston till FotbollDirekt.

Elva långa år har gått sedan Östers IF senast var ett allsvenskt lag. Nu har 2024 blivit till 2025 – och för Växjö-klubben har superettan blivit till allsvenskan.

– Det känns lite som ett “välkommen tillbaka”, både för mig och för klubben. Efter förra säsongen sa vi att många ville se oss tillbaka i högstaligan, och som lag är vi väldigt glada över att vi lyckades med det, säger huvudtränare Martin Foyston.

Hur stort är det för klubben att vara tillbaka?

– Det är såklart väldigt stort, men jag tror att Öster har varit redo i många år. Vissa saker har gått emot, vissa resultat, men jag tycker att de har varit nära i flera år. Saker bara klickade förra året. Det är en känsla av lättnad, men jag tror att när vi tittar tillbaka på det kommer vi inse vilken bra prestation det var. Just nu handlar det mer om en lättnad över att vi är här. Vi ska njuta av det, men också försöka bygga på det och försöka stanna i ligan.

Inför varje säsong av allsvenskan presenteras det traditionsenliga mediatipset, när Sveriges enade mediakår tillsammans får rösta fram hur de tror att årets tabell kommer att se ut. Tittar man på upplagan för 2025 står det klart att nykomlingarna kommer att få det mycket, mycket tufft, och enligt mediakåren slutar Öster på en 15:e plats.

Är ni redo för spel i allsvenskan?

– Absolut! Om man förtjänar rätten att gå upp förtjänar man också rätten att tävla (i allsvenskan). Tips är inget jag vill hålla på med. Jag tycker att det finns en respekt i det. Allt jag säger är att om man frågar mina spelare så är de där ute för att tävla i allsvenskan, de ber inte om ursäkt för det. Jag tycker att vi är redo. Bring it on! Jag hoppas att vi kan göra alla stolta.

Är det respektlöst att tippa en tabell?

– Absolut, säger han och ler.

Varför?

– Jag tror att om du frågar folk så vet de inte så mycket om oss. De vet inte alls vad som går genom tankarna på våra spelare, vad vi gjorde ifjol, hur vi lyckades bli uppflyttade. När man kommer till allsvenskan är det väldigt lätt att avfärda nykomlingarna.

Foyston fortsätter att berätta om sina känslor kring att tippa en tabell på förhand:

– Generellt är det lite av ett nonsens-spel, men jag spelar spelet icke desto mindre, säger han.

Utesluter en anfallsduo: ”Vi har vårt sätt att spela”

Under vinterfönstret har en hel del hänt i Östers trupp. Den stora poängkungen från i fjol, Adam Bergmark Wiberg, som öste in tio mål och 13 assist på 30 matcher i superettan, har lämnat för sydkoreanska Chungnam Asan FC. Samtidigt är målkungen Alibek Aliev kvar i truppen, och med den tidigare Sirius-anfallaren Christian Kouakous intåg har det skapats en rejäl konkurrenssituation om ”nummer nio-positionen”.

Går det att spela med både Aliev och Kouakou?

– Man vet aldrig. Det beror på hur matchen ser ut. Om du frågar mig nu skulle jag säga nej. Vi har vårt sätt att spela, och det är med en nummer nio och två nummer tio – men matcher förändras. Det kan finnas på kartan, säger Foyston och fortsätter:

– Vi har också andra spelare på den positionen: Oskar Gabrielsson och Vincent Poppler.

Det är alltså en rak konkurrenssituation om nian?

– Ja. Det är sant att vi har fyra spelare på en position, men det kan förändras senare. Idén är att säkerställa att alla har en rättvis konkurrens, och det är inte så rättvist med fyra spelare.

Jag tolkar det som att någon kan försvinna i sommarfönstret?

– Nej, nej, det är inte det jag menar. Jag syftar på ett perspektiv där spelare behöver utvecklas och spelare behöver få speltid. Vad som händer i sommar har jag inget intresse av. Det handlar om att när man har en stor trupp, speciellt med unga spelare som måste få spela, så får man titta på det och se om man kan göra något åt det.

Östers IF premiärspelar i allsvenskan 2025 borta mot IFK Norrköping nästa söndag, den 30 mars.