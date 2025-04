Matchvinnaren Forsell efter slutparaden: ”Den var extra skön”

Degerfors IF var illa ute mot IFK Värnamo – trots en man mer i en halvlek.

Till slut tog man sin andra raka seger i allsvenskan – mycket tack vare en storspelande Rasmus Forsell.

– Men man får inte slappna av bara för att de får ett rött, säger målvakten till Max efter matchen.



Det blev till slut tre poäng för Degerfors IF som besegrade IFK Värnamo med 1-0 på Stora Valla under söndagen. Detta trots att bortalaget fick Wenderson utvisad strax innan pausvilan. Efter matchen var det med blandade känslor som Degerfors-keepern Rasmus Forsell ställde sig vid Max intervjumikrofon.



– Ja, så är det. Jag tycker att vi borde kunna kontrollera matchen betydligt bättre då vi är en gubbe mer. I slutändan går vi hem med tre poäng och en till nolla, så vi får kolla på vad vi behöver slipa på, säger han till Max efter matchen.



Trots att matchen blev målsnål hade det kunnat ringa betydligt fler gånger i båda ändarna av planen. I Degerfors-buren såg Forsell till att hålla tätt genom ett helt gäng svettiga räddningar.



– De slinker igenom någon gång och jag får göra någon räddning. Den i slutet var extra skön såklart, det var en bra insats.



Att bortalaget kunde äga matchbilden i den andra halvleken med en man mindre menar Forsell…



– Som sagt borde vi kunna kontrollera matchen betydligt bättre än vad vi gör. Exakt vad som gör att vi inte kan det får vi kolla på. Men man får inte slappna av bara för att de får ett rött. Man kan inte gå ut och tro att man ska dominera matchen, det såg vi nu. Det gäller att vi höjer oss till nästa match, avslutar Forsell.

