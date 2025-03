Matchvinnaren Layouni: ”Litar på mina avslut”

Amor Layouni gjorde – ännu en gång – mål mot Brommapojkarna.

Ytterns dubbla fullträffar innebar att hans Häcken säkrade tre allsvenska poäng i premiären.

– Det är skönt och viktiga tre poäng i premiären, jävligt skönt, säger Layouni till Max efter matchen.



Under lördagen besegrade BK Häcken Brommapojkarna i den allsvenska premiären på Bravida arena. Hemmalagets stora matchhjälte hette Amor Layouni som ännu en gång gjorde mål mot det rödsvarta Stockholmslaget.



Efter matchen var det en lättad och glad matchvinnare som mötte Max kommentatorer för intervju.



Ytterspringarens första mål kom till i den 73:e matchminuten när han dunkade in 1-0 från nära håll, på assist av Mikel Rygaard.



– Mikel kom in och ändrade matchen, jag tycker att han gör det väldigt bra. Han slår in en bra boll och jag ville bara träffa bollen bra. Lite turligt får jag den mellan benen på målvakten.



Det andra gjorde 32-åringen på ett klart mer elegant vis när han tog sig förbi tre BP-spelare på kanten och placerade in bollen invid den bortre stolpen.



– Jag tänkte, ska jag gå mot hörnflaggan eller ska jag försöka att göra mål? Jag väntade på hans ben, puttade förbi den och sedan litar jag på mina avslut, säger Layouni.

