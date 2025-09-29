Max Fenger bröt måltorkan – tog ledningen mot Öster

Han hade inte nätat på sex raka matcher.

Under måndagens match mellan Östers IF och IFK Göteborg bröt Max Fenger måltorkan.

Detta efter att han tagit ledningen för Blåvitt i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mot Degerfors hemma på Gamla Ullevi den fjärde augusti som Max Fenger gjorde sitt senaste allsvenska mål.

Därefter hade den danska anfallaren gått mållös i sex raka matcher inför måndagens drabbning mellan Öster och IFK Göteborg.

Med ställningen 0-0 i den andra halvleken skulle 24-åringen slå till för första gången på länge, och detta på ett minst sagt turligt sätt.

Matchminuten var 62 när Kolbeinn Thordarson drog till från distans, träffade Fenger och såg bollen segla in förbi Robin Wallinder.

Fullträffen var Fengers elfte denna allsvenska säsong.