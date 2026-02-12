Medger besvikelse över utebliven flytt från Mjällby

Abdullah Iqbal var en av nyckelspelarna i Mjällbys succéartade fjolår.

Nu berättar han om besvikelsen kring utebliven flytt i januarifönstret.

– Det var tufft men det är en del av fotbollen, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

”Just nu är det svårt. Motivationen är kanske inte på topp – men vi får se vad som händer”.

Orden var Abdullah Iqbals kort före januarifönstrets deadline day, detta i en intervju med BLT.

Men guldhjälten, som var en av Mjällbys mest bärande spelare i fjol, fick inte igenom någon flytt.

I stället har dansken, som valt att representera Pakistan på landslagsnivå, nu siktet på fortsatt spel i Maif.

– Jag tror att första steget för mig är att acceptera situationen och gå vidare. Så klart vill jag hjälpa laget så mycket som möjligt, och för det måste jag acceptera det och fokusera på var jag är. Det är det enda som spelar roll, säger Iqbal till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det var tufft men det är en del av fotbollen. Du har sett många fall som detta, det är inget nytt.