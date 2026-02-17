Medger smicker kring La Liga-intresset: ”Jävligt stort”

STOCKHOLM. I går skrällvann Girona mot Barcelona.

Tidigare i vinter kom uppgifter om att den katalanska klubben är på jakt efter Hammarbys högerback Hampus Skoglund.

– Jävligt stort och kul, men är det inget konkret är det inget mer med det, säger 21-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av december som det kom uppgifter om att Girona har Hampus Skoglund på sin radar kring tänkbara värvningar den här vintern.

Då låg den katalanska klubben på nedflyttningsplats, men mycket har hänt på två månader.

I går vann laget hemma mot Barcelona med 2-1 efter mål från bland annat forne Atlético Madrid-stjärnan Thomas Lemar och nu placerar sig Girona i stället på en tolfteplats.

Någon övergång för Hammarbys lateral till La Liga blev det däremot inte och i stället är Skoglund inställd på att bli kvar i Hammarby åtminstone till sommaren.

– Det känns som det kommer bli så och jag trivs väldigt bra här, säger Skoglund som sedan genombrottet 2024 varit hett villebråd i varje transferfönster.

Girona firar segern över Barcelona. Foto: Alamy

Skrattar till på frågan om kräsenhet och Hjelmbergs ovilja att sälja

Ändå har Hampus Skoglund varje gång blivit kvar i Hammarby. Är det han som är kräsen eller är det sportchef Mikael Hjelmberg som vägrar släppa den svenska U21-landslagsmannen?

– Haha… Det är väl en blandning av allt. Det har inte varit tillräckligt konkret eller bra för att det ska bli en flytt och som sagt, jag trivs väldigt bra i Hammarby och jag kommer göra allt för klubben så länge jag är här.

Skoglund medger dock smicker kring att nämnas ihop med Girona, en klubb som så sent som 2023/2024 länge slogs om La Liga-titeln och som efter sin sensationella tredjeplats tog sig in i Champions Leagues ligafas.

– Självklart är det jävligt stort och kul, men samtidigt… är det inget konkret är det inget mer med det.