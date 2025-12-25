Uppgifter: Spansk klubb jagar Hampus Skoglund

Hampus Skoglund lockar flera klubbar.

Nu vill spanska Girona värva Hammarby-stjärnan.

Detta enligt sajten TransferFeed.

Foto: Bildbyrån

Nyligen kom det uppgifter om att Hellas Verona är intresserat av Hammarbys högerback Hampus Skoglund. Den italienska klubben ska ha hört sig för kring prisbilden på 21-åringen. Där till har Parma visat fortsatt intresse för honom.

Nu kommer uppgifter från sajten TransferFeed att spansk Girona vill värva Skoglund. Svensken ska finnas med på klubbens lista över tänkbara värvningar.

Enligt sajten ser Girona på Skoglund som en spelare som kan ta nya kliv. Avtalet med Bajen sträcker sig över 2029.

Girona ligger på en 18:e plats i La Liga.