Megahyllningen trots blundern: ”Kommer aldrig bli som honom”

STOCKHOLM. Rockson Yeboah visades ut mot Djurgården efter två gula kort inom loppet av fem minuter i andra halvlek.

Men dessförinnan plockade han ner allsvenska skyttekungen August Priske med sin fysik och IFK Göteborgs lagkapten Gustav Svensson imponeras rejält av sin lagkamrat.

– Det spelar ingen roll hur många timmar jag lägger ner i gymmet, jag kommer aldrig bli så stark eller snabb som han är, säger Svensson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Två gula kort på fem minuter efter timmen spelad kunde ha kostat IFK Göteborg matchen borta mot Djurgården, men Blåvitt lyckades gneta sig till 0-0 och har fortsatt chansen på fjärdeplatsen – men då kan ett rejält målkalas hemma mot IFK Norrköping behövas i sista omgången.

Men trots att Yeboahs blunder att inte hålla sig mer kall med redan ett kort på sig så hyllas han rejält efteråt av kapten Gustav Svensson.

– Gula kort, röda kort… det är sådant som händer under en karriär. Rockson gjorde en jättebra match så skit i hans gula kort och fokusera på allt positivt för han gjorde en jättebra match, säger Svensson till FotbollDirekt.

”Han har en väldigt rolig framtid framför sig om han vill”

Svensson som själv lägger av efter säsongen efter ett helt liv som fotbollsproffs i allsvenskan, utlandet och landslaget är mäkta imponerad av den 21-årige ghananens fysik.

– Han sitter på en kropp… det spelar ingen roll hur många timmar jag lägger ner i gymmet, jag kommer aldrig bli så stark eller snabb som han är, säger Svensson och fortsätter:

– Han har en väldigt rolig framtid framför sig om han vill. Det är hårt jobb att ta sig till toppen men om han är redo kommer han att ta sig dit.

Är det som att springa in i bergvägg på träning när du möter honom?

– Ja, det är så han är. Han är stenhård. En oslipad diamant. Det kan bli lite misstag ibland men om han får bort det kommer han bli jättebra.