MFF körde över jumbon

Malmö FF tog en enkel seger borta mot Halmstad.

Haksabanović gjorde ett drömmål i första halvlek.

Gudjohnsen gjorde sitt första mål för säsongen.

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Gaute Helstrup ställde upp med samma elva som mot Elfsborg, och det tog bara fyra minuter innan Malmö FF ledde. Jovan Milosavljević dök upp vid den bortre stolpen och gjorde 1–0.



Sju minuter senare var det 2–0. Sead Haksabanović gick in i banan från vänsterkanten och sköt in bollen i bortre krysset.



– Magiskt avslut. Drömmål, sa TV4-kommentatorn Åke Unger.



Efter knappt 20 minuter fick MFF dock ett orosmoment, när mittbacken Stian Gregersen blev liggande och fick bytas ut.



Tjugo minuter in i andra halvlek fastställde Daníel Gudjohnsen slutresultatet till 3–0 med sitt första mål för säsongen.



Därmed fortsätter Halmstad att ligga sist i allsvenskan.