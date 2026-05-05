MFF slår tillbaka mot ryktena: ”Rosengren sitter säkert”

Malmö FF dementerar uppgifter om att vd:n Jimmy Rosengren är på väg bort.

Ordföranden Zlatko Rihter ger sitt fulla stöd.

– De är substanslösa. Rosengren sitter säkert, säger Rihter till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån



Rykten om att Malmö FF:s vd Jimmy Rosengren skulle lämna sitt uppdrag efter bara några månader får nu ett tydligt svar från klubbledningen.

Ordföranden Zlatko Rihter avfärdar uppgifterna helt.

– För det första vet jag inte var ryktena kommer från och för det andra är de substanslösa, säger Rihter till Sportbladet och fortsätter:

– Rosengren sitter säkert och jag dementerar att det är någon diskussion om något annat.

Ryktena, som bland annat spridits via en supporterpodd, har även kopplats till påståenden om nya nedskärningar i organisationen. Även dessa uppgifter tillbakavisas.

– Siffror som nämnts är tagna ur luften. Vi gjorde ett omtag i vintras och nu blickar vi framåt, säger Rihter.

Han betonar att klubben arbetar långsiktigt efter en tuff period, och att samarbetet med Rosengren fungerar väl.