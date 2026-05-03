MFF-stjärnans pik: ”Fick smaka på en smäll”

Under söndagen tog Malmö FF emot Mjällby AIF på Eleda Stadion. Matchen slutade 3–2 till de regerande mästarna trots att MFF-yttern Sead Haksabanovic legat bakom både mål och assist. Efter matchen uppstod tumult mellan lagen.

– De hade ju redan vunnit, men stannade kvar på vår planhalva, säger Sead Haksabanovic till Sydsvenskan.

Matchen innehöll flera dueller och heta känslor. ”Haksa” var tydlig med vad han tyckte om gästerna.

– De sparkar när domaren inte ser, de slår också när domaren inte ser, så de är lite fula. Det gör det extra surt, säger Haksabanovic och förklarar duellen med Mjällbys Viktor Gustafson:

– Han försökte screena mig några gånger, men han fick smaka på en smäll, sedan slutade han göra det. När de gör så flera gånger så kommer jag att trycka till dem.

Malmö FF ligger på tio poäng efter sex omgångar.



