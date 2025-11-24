MFF-talang tränar med IFK Värnamo

IFK Värnamo testar nytt inför superettan.

MFF:s Banabas Tagoe från Malmö FF provspelar med Smålandsklubben.

Det rapporterar Värnamo Nyheter.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo slutade sist i allsvenskan 2025 och kommer därför att spela superettan nästa säsong. Redan nu har de börjat prova spelare inför 2026.

Enligt Värnamo Nyheter testar klubben Malmö FF:s Banabas Tagoe, 21.

– Han är en vänsterfotad kantspelare som är snabb och väldigt teknisk, säger IFK Värnamos sportchef Jörgen Pettersson till tidningen.

Tagoe var utlånad till BK Olympic förra säsongen och noterades för två mål och en assist i Ettan Södra.