MFF-talangens svar på landslagsbytet: ”Chockad”

Kenan Busuladzic uppges byta Sverige mot Bosnien & Hercegovina.

Något som chockade 19-åringen.

– Jag har inte fattat något beslut, som det har stått, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Kenan Busuladzic, 19, har representerat det svenska landslaget på ungdomsnivå. Malmö FF-talangen har föräldrar från Bosnien & Hercegovina vilket öppnat för att byta till Bosniens landslag.

Sajten SvenskaFans har tidigare rapporterat att Busuladzic bestämt sig för att göra ett landslagsbyte och att ett passbyte hade inletts.

Spelaren bekräftar att det har varit kontakt med Bosnien men att han inte gjort ett val.

– Det har varit rubriker ja, och det har varit en kontakt med Bosnien – vilket är väldigt smickrande i och med att jag har rötter därifrån och allt det där, säger Busuladzic till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Men mitt fokus är här i Malmö FF och det svenska landslaget, i och med att jag tillhör dem nu. Så nej, jag har inte fattat något beslut, som det har stått. Så jag blev också chockad när det kom ut.

Både Bosnien och Sverige är klara för VM i sommar.