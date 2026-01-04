MFF-tränaren om Bolins framtid: ”Vet inte om han lämnar”

22-årige Hugo Bolin har visat stor potential i Malmö FF.

Den nye tränaren Miguel Angel Ramirez vet ännu inte om spelaren blir kvar i klubben inför säsongen 2026.

– Jag vet inte om han lämnar, säger han till Mundo Deportivo.

Miguel Angel Ramirez tillträdde nyligen som huvudtränare för Malmö FF och berättar i en intervju med Mundo Deportivo att hans kontrakt är en tillsvidareanställning snarare än tidsbegränsat. 41-åringen menar att hans erfarenhet av att utveckla unga spelare var en avgörande faktor för att han fick jobbet.

– Det var avgörande för att de valde mig. I dagens fotboll, med aggressiv transfermarknad och stora investeringar, måste Malmö förlita sig på de talanger man redan har, säger Ramirez.

En av dessa talanger är 22-årige yttern Hugo Bolin, som redan har landslagsmeriter. Ramirez vet inte om Bolin kommer att stanna i klubben.



– Jag vet inte om han lämnar, men han ska inleda (försäsongen) med A-laget den 7 januari. Det är en spelare men enorm potential och han utvecklas fortfarande, säger den nye coachen och fortsätter:

– Han är väldigt tekniskt begåvad och bra i en-mot-en-situationer. Jag är säkert på att hans beslutsfattande kommer att förbättras. Jag kan tänka mig att han inte kommer ha få erbjudanden, säger coachen till Mundo Deportivo.