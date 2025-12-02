Miguel Ángel Ramírez: ”Är i MFF för att vinna titlar”

Han har verkat i Ecuador och Brasilien, men också tränat stora klubbar i hemlandet Spanien.

Nu är Miguel Ángel Ramírez presenterad som Malmö FF:s nya huvudtränare.

– Jag är här för att vinna titlar, det är därför som jag är här, säger Gran Canaria-sonen på presskonferensen.

Väntan är över. Klockan 14 presenterade Malmö FF sin nya huvudtränare – och det blir ett spännande namn i form av Miguel Ángel Ramírez.

Vem då? På dagens presskonferens berättar han själv om sitt långa cv som minst sagt varit händelserikt.

– Jag kommer från en liten ö i Atlanten som heter Gran Canaria, men den ön är väldigt känd för er skandinaver, säger 41-åringen om semesterparadiset och fortsätter:

– Jag började som coach i väldigt tidig ålder och var i Las Palmas ungdomslag i nio år. Jag fick chansen i Aspire Academy (Qatar) vilket var en otrolig erfarenhet. Därefter blev det Independiente del Valle (Ecuadors välkända akademi) där jag blev A-lagstränare efter ett år. Moises Caicedo, Piero Hincapie och William Pacho gjorde alla debut under mig, säger Ramirez om världsstjärnorna i Chelsea, Arsenal och PSG.

Hade kontakt med MFF redan 2022

Han har sedan dess tränat brasilianska giganten Internacional innan det sedermera blev Sporting Gijón och Real Zaragoza i spanska andraligan. Det här är två klubbar som storleksmässigt med dess supportrar och arena hör hemma i La Liga – och det var också i Zaragoza som Ramirez hade som senaste klubbadress.

– Jag är väldigt tacksam, hedrad och glad att nu vara huvudtränare i Malmö FF. Jag vill tacka klubben för chansen. Jag har haft turen att fått träna massiva klubbar, som nu i Malmö. De spelar i Europa och jag är här för att vinna titlar, det är därför jag är här. Jag vill bygga något stort tillsammans, låt oss göra något fantastiskt tillsammans.

Kanariern berättar att han redan 2022 hade kontakt med MFF, ett MFF som det året avverkade tre huvudtränare.

– Det var inte möjligt då, men senaste månaderna har vi haft kontakt igen. Sedan september har vi pratat och haft möten.