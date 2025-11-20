Mjällby har utmanat Blåvitt om Öis-stjärnan

En av superettans mest jagade kan lämna Örgryte efter säsongen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så har även mästarna Mjällby hållit sig framme om Isak Dahlqvist.

Öis-stjärnan uppges emellertid prioritera utländska alternativ.

Vilket år och vilken betydelse han har haft för Örgryte och inför kommande kvalmatcher mot IFK Norrköping så kan nu FotbollDirekt avslöja att intresset för Isak Dahlqvist har ökat ytterligare.

Redan i somras kom FotbollDirekt med uppgifter om intresse från IFK Göteborg, något som lite senare bekräftades.

Enligt nya uppgifter så har även Mjällby hållit sig framme under hösten och har undersökt möjligheter med den 24-åriga succén.

Men ingenting har hänt och det uppges ha att göra med att även flera utländska klubbar finns med i bilden och att det lär vara hans prio, samt att Dahlqvist vill lägga all kraft på slutfasen av säsongen.

Så sent som i oktober kommenterade Blåvitts sportchef Hannes Stiller intresset för FD.

”Det är klart att vi är väl medvetna om Isak och följer spelare som tidigare har varit hos oss”, sa Stiller då.