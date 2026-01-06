JUST NU PÅ FD: Mjällby kan stoppa båda

Herman Johansson har sålts. Näst på tur ser både Abdoulie Manneh och Elliot Stroud ut att stå.

Men så säkert är det ändå inte.

Sportchef Hasse Larsson tror på stora chanser att behålla duon.

– Det är inte alls orealistiskt att vi inte säljer någon mer i det här fönstret, säger Mjällbys guldmakare till FotbollDirekt.

Det är inte så sällan svenska mästare har drabbats hårt i transferfönster som har följt. Betydligt större klubbar än Mjällby har misslyckats med att hålla ihop guldupplagor.



Hur det kommer att sluta för Mjällby vet vi ännu inte men många spelare har försvunnit från senaste två åren – och för inte så länge sedan gick Herman Johansson till amerikanska MLS.

Ett värstascenario är nu att han kommer att följas av andra nyckelnamn som Elliot Stroud och Abdoulie Manneh.



Ett som är säkert är hur som helst att sportchef Hasse Larsson lär få kämpa för att freda sig mot utländska klubbar. Men med höga krav för att släppa duon så tror ändå Larsson på goda chanser att lyckas skjuta på försäljningar fram till i sommar.



– Det krävs något väldigt, väldigt bra för att vi ska sälja, säger sportchefen.

– Det är inte alls orealistiskt att vi inte säljer någon mer i det här fönstret. Vi vet var vi har varandra och jag upplever att båda känner att Champions League- kval i sommar lockar.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så är kraven satt till 40-45 miljoner för Manneh och omkring 30-35 miljoner för Stroud – som nu har gått in på slutåret av sitt kontrakt.