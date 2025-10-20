Mjällby-kaptenen: ”Drömmen går i uppfyllelse”

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Mjällby AIF är allsvenska mästare.

Lagkaptenen Jesper Gustavsson var euforisk efter att guldet säkrats.

– Fantastiskt, drömmen går i uppfyllelse, svårt att klaga, säger han efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF har säkrat allsvenskt guld. Blekingeklubben slog IFK Göteborg med 2–0 på bortaplan och för lagkaptenen Jesper Gustavsson betyder det mycket.

– Fantastiskt, drömmen går i uppfyllelse, svårt att klaga, säger han i den mixade zonen och fortsätter:

– Vi är ju ett fantastik lag med många goa gubbar som sliter för varandra varje dag. Vi har bra coacher, tränare. Ett fantastiskt fysteam som gör att vi liksom vi har alltid en spelare på planen hela tiden. Det är sällan det är folk i gymmet med muskelskador.

”En och annan flaska”

Bortaföljet från Listerlandet var stort och det var drygt 2000 personer på plats – något som kaptenen märkte av.

– Fantastiskt, jag vet inte hur många det var men det kändes som det var jävligt många.

Guldmatchen avslutades med ett kort avbrott där Mjällby-supportrar försökte ta sig in på planen och fira. För Gustavsson är kvällen långt ifrån över.

– Det blir nog en annan och annan flaska, vi ska inte sova något iallfall, säger kaptenen.

Jesper Gustavsson har bara representerat Mjällby AIF, förutom ett lån i norska Mjölner, under sin spelarkarriär och noteras för 301 tävlingsmatcher.