Megahyllningen av Yeboah: ”Minimum 50 miljoner”

Rockson Yeboah stod för ett mycket läcker cykelsparksmål mot Gais.

Nu hyllas han till skyarna av lagkamraten Tobias Heintz.

– Han har allting som toppklubbar och toppligor letar efter, säger norrmannen till Sportbladet.

Målet var det första i derbyt mellan IFK Göteborg och Gais, men framförallt var det det snyggaste.

I den 25:e minuten landade bollen strax bakom Rockson Yeboah som då valde att dra till med en cykelspark – rakt upp i krysset.

Efter 2-2-matchen på Gamla Ullevi hyllas nu den 21-årige mittbacken stort av lagkamraten Tobias Heintz.

– Att han skulle slänga upp den i krysset på det sättet trodde väl absolut ingen i hela världen. Att han får till det är helt otroligt. Jag trodde inte mina egna ögon, säger Heintz till Sportbladet.

På frågan om hur mycket den ghananska talangen kan tänkas vara värd lyder svaret:

– Minimum 50 miljoner. Minimum, säger han och fortsätter:

– Du kan få dubbla det också. Han har allting som toppklubbar och toppligor letar efter. När han är lite mer jämn i sina prestationer och minskar antalet fel och ändå fortsätter att vara Rockson så är han inte kvar i allsvenskan länge, berättar Heintz.

Rockson Yeboah kom till IFK Göteborg under sommaren 2024 och står noterad för spel i 23 matcher.







