Uppgifter: Bergvalls inställning till framtiden med Spurs
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Tottenham Hotspur riskerar att åka ur Premier League.
Gör man det inte har Lucas Bergvall inga planer på att lämna klubben.
Det rapporterar Football Insider.
Med fyra omgångar kvar av Premier League befinner sig Tottenham Hotspur på en 18:e-plats i tabellen, vilket innebär nedflyttning.
En spelare vars framtid i klubben har diskuterats flitigt under den senaste tiden är svenske Lucas Bergvall. Redan i vintras uppgavs klubbar som Chelsea och Aston Villa vara ute efter mittfältsstjärnan och på senare tid sägs även Arsenal ha gett sig in i jakten på Blågult-spelaren.
Däremot uppges inte ”Spurs” ha några planer på att sälja 20-åringen under sommarens transferfönster – och spelaren själv tycks trivas bra med sin tillvaro i London.
Enligt uppgifter från Football Insider har Bergvall nämligen inga planer på att bryta med klubben han är kontrakterad med fram till 2031. Detta förutsatt att man håller sig kvar i den engelska högstaligan. Skulle man trilla ur Premier League kan dock den före detta Djurgårdsspelarens inställning ändras.
Sedan Lucas Bergvalls ankomst till Tottenham Hotspur har han spelat 76 matcher i vilka han har svarat för två mål och nio assist.
Den här artikeln handlar om: