Ishak med två nya mål – Poznan går för nytt ligaguld

Tor Sundberg
Lech Poznan besegrade Legia Warszawa och närmar sig ett nytt ligaguld.
Mikael Ishak gjorde två mål – och är med i jakten på skytteligatiteln.

Mikael Ishak fortsätter att skriva historia med Lech Poznan.

Så sent som i slutet av mars blev han den bästa målskytten för en polsk klubb i Europa och i Lech Poznan är han klubbens bästa utländska målskytt genom alla tider.

Inför dagens match mellan Poznan och Legia Warszawa var svensken noterad för 13 mål i den polska högstaligan, Ekstraklasa. Nu är han uppe på 15 och skuggar skytteligaledarna som har gjort 16 mål.

Till ett av Ishaks två mål under söndagens match som slutade 4-0 till Poznan passade landsmannen Patrik Wålemark.

Segern innebär att Ishaks lag nu leder ligan med tre poäng när det återstår fyra matcher att spela.

