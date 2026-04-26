Ishak med två nya mål – Poznan går för nytt ligaguld
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lech Poznan besegrade Legia Warszawa och närmar sig ett nytt ligaguld.
Mikael Ishak gjorde två mål – och är med i jakten på skytteligatiteln.
Mikael Ishak fortsätter att skriva historia med Lech Poznan.
Så sent som i slutet av mars blev han den bästa målskytten för en polsk klubb i Europa och i Lech Poznan är han klubbens bästa utländska målskytt genom alla tider.
Inför dagens match mellan Poznan och Legia Warszawa var svensken noterad för 13 mål i den polska högstaligan, Ekstraklasa. Nu är han uppe på 15 och skuggar skytteligaledarna som har gjort 16 mål.
Till ett av Ishaks två mål under söndagens match som slutade 4-0 till Poznan passade landsmannen Patrik Wålemark.
Segern innebär att Ishaks lag nu leder ligan med tre poäng när det återstår fyra matcher att spela.
Den här artikeln handlar om: