Zaragoza-målvakt slog motståndare i ansiktet

Det utspelade sig kaotiska scener på Estadio El Alcoraz i Spanien.

Efter Huescas derbyseger mot Real Zaragoza slog bortalagets målvakt Esteban Andrada en motståndare i ansiktet.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen spelade Huesca och Real Zaragoza ”Derbi aragonés”, vilket är ett rivalmöte mellan två klubbar från Aragonien.

Matchen skulle hemmalaget vinna med 1-0 efter ett straffmål i den 65:e minuten, men det var av andra anledningar som matchen uppmärksammades i media.

Vid en VAR-situation i slutskedet av matchen, när Zaragoza gick för ett kvitteringsmål, hamnade bortakeepern Esteban Andrada i tumult med en Huesca-spelare som han puttade ner på marken. Det ledde till att Andrada fick syna sitt andra gula och visades ut.

Därefter tog han en sprint mot Huesca-spelaren Jorge Pulido och slog honom i ansiktet med knytnäven.

Efter det tömdes båda bänkarna på såväl ledare som spelare och ett stort bråk utbröt på innerplan. Det ledde även till att polisen tog sig in på planen för att bryta upp konflikten. Under det stora bråket visade bilder från en VAR-granskning att hemmalagets målvakt Dani Jiménez också slagits med knytnävarna, mot den utvisade Andrada. För detta tilldelades han ett rött kort.

– Andrada riskerar att få mellan fyra och tolv matchers avstängning, säger den förre elitdomaren Eduardo Iturralde González enligt AS.