Spelade på ovan position: ”Försökte vara lite Dybala”

Leon Hien och Adam Ståhl ledde Djurgårdens anfallslinje de sista tio minuterna.

Efter derbyt mot Hammarby är båda tydliga med vad de föredrar.

– Jag hoppas att det bara är en tillfällig lösning, säger Leon Hien i den mixade zonen.

Försvararen Leon Hien ersatte anfallaren Kristian Lien i den 70:e minuten. Tio minuter senare hoppade ytterbacken Adam Ståhl in, som offensiv mittfältare.

Leon Hien har erfarenhet av att spela anfallare från ungdomsåren. Men det är som mittback han är mest bekväm, och där han hoppas få spela framöver.

– Det är klart att jag hellre spelar mittback. Men sen kommer jag hellre in som anfallare som jag gjorde idag, än att i tidigare matcher där jag kommer in de sista fem minuterna. Det är skönare att få lite mer tid så jag kan komma till lite mer chanser, vilket jag lyckades med idag, säger Hien efter matchen.

Jani Honkavaara menar att Djurgården saknar alternativ bakom den givna nian Kristian Lien. Hien ser sig dock inte som i första hand som en backup till den norska anfallaren.

– Det tror jag inte. Men det beror säkert lite på hur situationen ser ut också. Jag hoppas att det bara är en tillfällig lösning. Jag vill helst starta och göra det som mittback, menar han.

”Det var väl det som var planen”

Hade du kunnat spela 90 minuter som anfallare?

– Jag tror inte att någon hade spelat mig i 90 minuter som anfallare, svarar Hien.

Adam Ståhl fick göra en efterlängtad comeback mot Hammarby. Lagkaptenen gjorde det som tia under de sista tio minuterna av matchen.

– Jag är ju kantspelare. Sen var Kristian Lien trött. Vi fick in Hien och sen behövde vi lite mer kraft. Det var väl det som var planen, säger Ståhl efter matchen.

När ytterbacken fick veta att han skulle hoppa in trodde han att det skulle vara på han vana position. Så blev det som bejakat inte.

– Jag försökte vara lite Dybala men det gick inte vägen, säger han med ett skratt.