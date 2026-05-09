Mjällby krossade Degerfors – efter drömstart

Degerfors tog emot Mjällby under lördagen på Stora Valla.

Då hade hemmalaget en riktigt tuff dag på jobbet.

Mjällby vann med 4–1.

Degerfors har startat starkt i allsvenskan och skulle i den sjunde omgången välkomna Mjällby till Stora Valla. Då kunde de regerande mästarna direkt ta över matchen.

Redan i den fjärde minuten tog gästerna ledningen när Jeppe Kjaer Jensen dundrade in matchens första mål. Dryga halvtimmen senare kunde Tom Petterson utöka ledningen. Sedan rann det iväg än mer. Abdoulie Manneh kunde bara sju minuter senare sätta dit matchens tredje mål.

I andra halvlek kunde Degerfors kvittera när Nasiru Moro fick in målet i nät. Men den trösten blev klen för Degerfors för i slutet av matchen kunde Elliot Stroud göra matchens sista mål.

Startelvor:

Degerfors: Igonen – Sundgren, Ohlsson, Moro, Diatara – Karlsson, Netabay – Gideon, Rafferty, Barsoum – Fritzson

Mjällby: Wallinder – Pettersson, Iqbal, Miettinen – Stroud, Gustavsson, Malachowski, Granath – Manneh, Bergström, Kjaer