Mjällby startar samarbete: ”Skapar nya möjligheter”

Mjällby AIF startar ett samarbete med Hyllie IK.

Syftet är att utveckla klubbens talanger.

– Målsättningen för Hyllie IK är att kunna slussa vidare talanger till Maif, säger Andreas Lovén, klubbchef i Hyllie.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen meddelar den regerande mästaren Mjällby att klubben ingår i ett ”långsiktigt” samarbete med Malmö-klubben Hyllie IK. Samarbetsavtalet inleds officiellt den 1 januari, men klubbarna har sedan innan haft en nära kontakt och dialog.

Syftet är att Mjällby ska kunna låna ut sina mest lovande talanger för att få speltid.

– Ett redan positivt samarbete med starka relationer utvecklar vi nu vidare till ett officiellt samarbetsavtal. Detta stärker vårt samarbete än mer och skapar nya möjligheter och bättre förutsättningar för både Mjällby AIF och Hyllie IK, vilket är vår gemensamma intention. Hyllie IK är en spännande och snabbt växande förening med ett stort antal lovande ungdomsspelare som vi tillsammans önskar utveckla. Förutsättningar för dessa spelare i Hyllie IK är goda med en stark klubbledning i samspel med engagerade ungdomsledare, som redan i höst medverkat på flera av våra interna och externa fortbildningar. Detta önskar vi i Mjällby AIF kunna bidra till i ännu större utsträckning med långsiktigt hållbara strategier, säger Daniel Pettersson, ansvarig för Distrikt- och Klubbsamverkan i Mjällby AIF, i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Andreas Lovén, klubbchef i Hyllie IK:

– Vi har under flera år byggt relationer med Mjällby AIF och har satt ett stort värde i det. När vi nu blir en officiell samarbetspartner kan vi konkretisera och strukturera hur vi arbetar tillsammans. Maif kommer att bidra till att vi ständigt vässar vår utvecklingsmiljö, utifrån vår nya spelarutvecklingsplan. Målsättningen för Hyllie IK är att kunna slussa vidare talanger till Maif genom de karriärstegar vi bygger tillsammans med klubben. Vi är idag en klubb med 1 100 aktiva och växer snabbt i en expansiv del av Malmö. Sett till vår storlek hoppas vi bli en bra plattform för Maif.

