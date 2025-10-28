Mjällby-stjärnan avslöjar – bad om att få lämna

Det ryktades en hel del kring Herman Johansson under sommarfönstret.

Nu avslöjar Mjällby-stjärnan att han ville lämna klubben i somras.

– Jag hade bestämt mig för att jag ville testa något annat, säger han i podcasten Studio Allsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är historiska svenska mästare på flera sätt. Att klubben ens skulle ta ett SM-guld var det nog inte många som hade räknat med, en mindre att man skulle göra det med ett nytt poängrekord.

En av spelarna som varit extra viktig för Maif den här säsongen är Herman Johansson, som nu dock avslöjar att han ville lämna klubben i somras.

Molde var intresserade 28-åringen och han berättar i podcasten Studio Allsvenskan att han gärna ville få till en flytt, något han även sa till sportchef Hasse Larsson.

– Jag hade ett snack med Hasse tidigt. Då var det lite ”vi får se”, men sedan hade vi ett till samtal och då sa jag mer: ”Nu löser vi det här, för jag vill verkligen testa något annat”, säger han och fortsätter:

– Men det blev tvärnej direkt. Då var jag inte särskilt glad. Jag hade bestämt mig för att jag ville prova något nytt, så det var lite jobbigt ett tag.

”Det var påfrestande och lite halvjobbigt”

Stjärnan blev kvar och han medger att det var lite tufft mentalt där och då.

– Jag stod verkligen mellan två tankar samtidigt. Det var påfrestande och lite halvjobbigt, faktiskt.

28-åringen står den här säsongen noterad för sju mål och sju assist på 28 matcher i allsvenskan. Han har kontrakt med Mjällby AIF över säsongen 2026, där uppges dock ett förslag om kontraktsförlängning vara på gång, något FotbollDirekt rapporterade om för ungefär en månad sedan.