AVSLÖJAR: Mjällby lägger bud på succén 

Ett av Mjällbys viktigaste namn är Herman Johansson.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Mjällby är på väg att komma med ett bud om en kontraktsförlängning.

Foto: Bildbyrån

Mjällby går mot sitt första SM-guld och gör det med ett allt mer påpassat spelarmaterial.

Flera större namn har sålts som Nicklas Röjkjaer och Noel Törnqvist, samt ytterst uppvaktade är Abdoulie Manneh och Elliot Stroud.

Men allt handlar inte om spelare på väg bort. Serieledarnas ledning jobbar intensivt på att bromsa och behålla ledande namn.

FotbollDirekt kunde igår rapportera om att försök görs med att erbjuda Stroud ett kraftigt förbättrat kontrakt.

Nu kan FD även avslöja att planen är densamma med kraftpaketet Herman Johansson.

Wingbacken som i somras uppgavs vara aktuell för norska Molde har varit ett av Maifs viktigaste namn.

Enligt uppgifterna vill nu sportchef Hasse Larsson lägga ett bud om en förlängning av det kontrakt som går ut i december 2026. Budet väntas presenteras inom kort.

Johanssons senaste förlängning skedde sommaren för två år sedan.

Totalt den här säsongen står 27-åringen från Örnsköldsvik noterad för sju mål och fem assist på 25 framträdanden i allsvenskan.

