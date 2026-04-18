Mjällby tog säsongens första seger mot BP

Mjällby AIF tog säsongens första trepoängare efter 3–0 mot Brommapojkarna.

Segern var nästintill avgjord redan i halvtid.

Mjällby fick en drömstart hemma på Strandvallen mot Brommapojkarnas och avgjorde i praktiken matchen redan före paus. Ludwig Malachowski Thorell gav laget ledningen tidigt, innan Jacob Bergström fyllde på till 2–0. Kort därefter satte Abdoulie Manneh 3–0 med ett distinkt avslut.

BP hotade vid några tillfällen, bland annat med ett skott i ribban i inledningen men hade svårt att ta vara på sina chanser. Gästerna var mer aktiva i den andra halvleken, men skapade inga riktigt farliga lägen.

Matchbilden förändrades något när målskytten Manneh tvingades bryta med en känning tidigt i andra halvlek.

Trots det hade Mjällby kontroll och kunde spela av matchen utan större problem.

Segern innebär att Mjällby tar sina första poäng i årets allsvenska.