Mjällbys nominering kan bryta mot reglerna

Mjällby AIF kan vinna Jerringpriset.

Men guldlagets nominering kan bryta mot reglerna.

Det rapporterar TT under onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Efter succéåret 2025 kan Mjällby AIF prisas på Idrottsgalan. Den svenska mästarklubben är nominerad till Jerringpriset 2026 efter det bragdartade SM-guldet tidigare i höstas. Även Arsenal-anfallaren Viktor Gyökeres är nominerad till det prestigefyllda priset.

Nu visar det sig dock att nomineringen av Mjällby kan bryta mot prisets interna regler. Enligt TT skrivs Jerringprisets statuter till; ”förordar att prestationen ska ha gjorts mot internationellt motstånd”.

Mjällby. Foto: Bildbyrån

I och med att Mjällby inte har ställts mot internationellt tävlingsmotstånd i år kan nomineringen strida mot statuterna.

– Vi vill inte vara akademiska och rita ett tråkigt streck på det här sättet. Vi vill i stället öppna för diskussion och engagemang, säger Bengt Skött, Radiosporten, enligt Expressen.

