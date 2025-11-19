Mjällbys nominering kan bryta mot reglerna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mjällby AIF kan vinna Jerringpriset.
Men guldlagets nominering kan bryta mot reglerna.
Det rapporterar TT under onsdagen.
Efter succéåret 2025 kan Mjällby AIF prisas på Idrottsgalan. Den svenska mästarklubben är nominerad till Jerringpriset 2026 efter det bragdartade SM-guldet tidigare i höstas. Även Arsenal-anfallaren Viktor Gyökeres är nominerad till det prestigefyllda priset.
Nu visar det sig dock att nomineringen av Mjällby kan bryta mot prisets interna regler. Enligt TT skrivs Jerringprisets statuter till; ”förordar att prestationen ska ha gjorts mot internationellt motstånd”.
I och med att Mjällby inte har ställts mot internationellt tävlingsmotstånd i år kan nomineringen strida mot statuterna.
– Vi vill inte vara akademiska och rita ett tråkigt streck på det här sättet. Vi vill i stället öppna för diskussion och engagemang, säger Bengt Skött, Radiosporten, enligt Expressen.
Den här artikeln handlar om: