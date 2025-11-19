Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Mjällbys nominering kan bryta mot reglerna

Fredrik de Ron
Mjällby AIF kan vinna Jerringpriset.
Men guldlagets nominering kan bryta mot reglerna.
Det rapporterar TT under onsdagen.

251109 Mjällbys Herman Johansson jublar med Lennart Johanssons pokal efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Häcken den 9 november 2025 i Hällevik.
Foto: Bildbyrån

Efter succéåret 2025 kan Mjällby AIF prisas på Idrottsgalan. Den svenska mästarklubben är nominerad till Jerringpriset 2026 efter det bragdartade SM-guldet tidigare i höstas. Även Arsenal-anfallaren Viktor Gyökeres är nominerad till det prestigefyllda priset.

Nu visar det sig dock att nomineringen av Mjällby kan bryta mot prisets interna regler. Enligt TT skrivs Jerringprisets statuter till; ”förordar att prestationen ska ha gjorts mot internationellt motstånd”.

251109 Mjällbys Jesper Gustavsson höjer pokalen efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Häcken den 9 november 2025 i Hällevik.
Mjällby. Foto: Bildbyrån

I och med att Mjällby inte har ställts mot internationellt tävlingsmotstånd i år kan nomineringen strida mot statuterna.

– Vi vill inte vara akademiska och rita ett tråkigt streck på det här sättet. Vi vill i stället öppna för diskussion och engagemang, säger Bengt Skött, Radiosporten, enligt Expressen.

