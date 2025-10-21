GÖTEBORG. Mjällby är svenska mästare.

Då valde succélaget att pika toppkonkurrenten.

”Inget SM-guld till Hammarby”, sjöng Maif efter guldmatchen.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Det var under måndagskvällen som det till sist stod klart; Mjällby AIF vinner allsvenskan 2025. Supersuccén bortaslog IFK Göteborg med 2–0 och fick därmed fira guldet på bortaplan på Gamla ullevi.

Med tre omgångar kvar att spela står Maif på 66 inspelade poäng, en poäng från rekordet (67). Andraplacerade Hammarby, som står på 55 poäng, kan vid maximal utdelning under slutspurten bara nå upp till 64 poäng, och därmed är guldet klart för Mjällby.

Efter guldmatchen på Gamla ullevi valde klubben från Listerlandet då att pika topprivalen.

”Inget SM-guld till Hammarby”, hördes från spelarbussen när truppen lämnade arenan och begav sig mot guldfesten på nattklubben Trädgår’n i Göteborg.

✔️ Läs också: Så var Mjällbys guldfest i natt!