GÖTEBORG. Mjällby AIF vinner SM-guld.

Succélaget blev mästare efter segern borta mot IFK Göteborg.

Det är första gången någonsin som Mjällby vinner allsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag, men under måndagskvällen stod det till sist klart; Mjällby AIF är svenska mästare i fotboll 2025. Laget från Sölvesborg fick fira SM-guldet efter bortasegern mot IFK Göteborg.

Nollan spräcktes redan efter drygt 20 minuters spel när Jacob Bergström ”cyklade” in ledningsmålet. Vild glädje utbröt bland spelarna och de 1 800 tillresta Mjällby-supportrarna, men mer skulle det bli.

Bara minuter senare stötte Tom Pettersson in 2–0 från nära håll efter att IFK Göteborg-målvakten Elis Bishesari lämnat en retur. Det räckte för att säkra segern på Gamla ullevi och guldet till Mjällby AIF.

Guldet är Mjällbys första någonsin sedan klubben grundades för 86 år sedan, 1939. Så sent som 2018 befann sig Maif i division 1 södra. Seriesegern kom i omgång 27. Det återstår tre omgångar av allsvenskan 2025.

Efter matchen var det en känslosam Jacob Bergström.

– Jag trodde aldrig det skulle hända. Jag är så enormt tacksam. Vi visar att ett kollektiv tar en otroligt långt. Jag är stolt över alla och alla som kämpar. Jeppe G (Gustavsson) har varit här i tio år. Viktor Gustafson. De är allt för Mjällby. Jag kan fortsätta. Vi har mängder av spelare som gör allt för Mjällby, säger Jacob Bergström i HBO Max.

Nu väntar kval till Champions League för Mjällby i sommar.