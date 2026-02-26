Molde slår ifrån sig uppgifter om miljonbud på Abdullai

Molde FK dementerar bestämt att klubben lagt ett nytt jättebud på Jalal Abdullai.

Enligt sportchefen Ole Jakob Strandhagen har ingen kontakt tagits med IF Elfsborg den senaste tiden.

– Vi har inte varit i kontakt med dem på flera veckor, säger han till Romsdals Budstikke.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen kom uppgifter från Expressen gällande att Molde skulle ha erbjudit omkring 32 miljoner kronor för Elfsborgs anfallare Jalal Abdullai, som var utlånad till den norska klubben förra säsongen.

Nu tillbakavisar Molde dessa uppgifter. I en intervju med Romsdals Budstikke säger sportchefen Ole Jakob Strandhagen att klubben inte har lagt något nytt bud.

Enligt honom utnyttjade Molde inte den köpoption som fanns vid årsskiftet. Däremot fördes en dialog med Elfsborg i januari, och då presenterades ett bud, det enda som lagts.

– Vi har inte varit i kontakt med dem på flera veckor och kommer inte att agera förrän vi får tydliga signaler om att spelaren är tillgänglig för försäljning, uppger Strandhagen.

Molde är öppna för en affär, men bara om den ryms inom klubbens ekonomiska ramar.



– Vi har fått höra att Jalal vill komma tillbaka till Molde. Men vi har respekt för kontrakten och respekt för att det är Elfsborg som bestämmer här.

I Borås rapporteras det samtidigt att Abdullai saknades på en av Elfsborgs träningar under onsdagen. Klubbchefen Stefan Andreasson vill dock inte kommentera situationen närmare.