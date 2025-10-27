Moldes besked om Abdullai: ”Vi har en dialog”

Jalal Abdullai är utlånad från Elfsborg till den norska klubben Molde.

Nu kommer ett besked om lånet kommer stanna i klubben.

– Vi har en dialog, säger sportchefen Ole Jakob Valla Strandhagen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

I mars gick den 20-åriga anfallaren Jalal Abdullai på lån till Molde från Elfsborg. I låneavtalet ingår en köpoption, men klubben vill inte säga om man kommer aktivera köpoptionen och behålla anfallaren permanent eller inte.

– Vi har dialog med Elfsborg, annars har jag ingen kommentar, säger sportchefen Ole Jakob Valla Strandhagen till Fotbollskanalen.

I somras uppgav Expressen att den norska klubben vill knyta till sig an Abdullai på längre sikt än låneavtalet som stäcker sig över säsongen. Tidningen uppgav samtidigt att optionen ligger på runt 30 miljoner kronor.

I Molde står Abdullai noterad för nio mål på 23 tävlingsmatcher.