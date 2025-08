Bahoui: ”Jag får samma fråga 700 gånger om dagen”

STOCKHOLM. Nabil Bahoui var prestigevärvningen som skulle fylla Nikola Vasics skor i Brommapojkarna.

Efter en hackig vår förlängdes korttidskontraktet i början av juli månad – men sedan dess har forne landslagsspelaren inte spelat en minut.

Han vet själv inte varför.

– Jag får samma fråga 700 gånger om dagen från människor som undrar varför jag inte får spela, berättar 34-åringen i en lång intervju med FotbollDirekt.

Han slog igenom i Brommapojkarna med dunder och brak och flyttade till AIK inför 2013. Väl i Gnaget blev Nabil Bahoui snabbt den nya publikfavoriten och året därpå blev han under en tid startman i det svenska A-landslaget under Erik Hamrén.

Vintern 2015 tog ”Nabbe” steget till Saudiarabien, och då tappade han också sin plats i Blågult. Därefter blev det spel i såväl Tyskland som Schweiz innan Bahoui återvände till Gnaget inför 2018 då han anslöt mitt i Dubailägret.

Bahoui i Blågult 2014. Foto: Bildbyrån

Bahoui blev en nyckelspelare direkt men var inte med när SM-guldet säkrades i november – för sommaren 2018 återvände han från sitt lån till Grasshopper, innan han sommaren 2019 för tredje gången kritade på för AIK, den här gången permanent.

Bahoui blev kvar till säsongsslutet 2022 innan han mot sin vilja tvingades lämna. Kontraktet förlängdes inte.

”Jag kanske måste ändra självbild”

Det blev sedan tre år i Mellanöstern. Först i Qatar och därefter i Iran – innan Brommapojkarna i vintras värvade in Bahoui som ersättare till korsbandsskadade och skytteligavinnande Nikola Vasic på ett kontrakt fram till sommaren.

Men Bahoui har inte används som nia i BP. Han har inte används speciellt mycket överhuvudtaget.

Speltiden var ytterst knapp i våras med skadebesvär. Därför var det lite oväntat att Bahoui i början av juli förlängde avtalet säsongen ut.

Sedan dess har han inte gjort en enda minut i allsvenskan. I stället har 34-åringen blivit kvar på bänken fyra matcher på raken.

FD har träffat Bahoui för att ta reda på vad som egentligen händer med honom i Brommapojkarna – och han själv känner sig maktlös.

– Det där är en mycket bra fråga. Nu senast mot Malmö låg vi under och hade ett byte kvar, ett byte som aldrig användes. Då börjar man ställa många frågor i sitt huvud. Sista matchen som jag spelade från start var mot Göteborg innan uppehållet, då användes jag som tia. Jag har inte lirat nia sedan jag kom hit. Så klart det kanske är en fysisk fråga, men jag såg att jag sprang 11,7 kilometer i den matchen. Jag brukar inte kolla den där iPaden, men jag sprang mer än jag brukar så fysiken kanske inte är så dålig som jag trodde, säger Bahoui till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag önskar att jag hade svaret på varför jag inte spelar. Jag har tränat på i nästan två månader utan problem nu. Innan var det in och ut, men nu känns formen bra. Jag respekterar tränarens beslut men när vi ligger under och jag finns tillgänglig… jag har ändå gjort hyfsat med mål i den här serien så det är klart att man vill hjälpa laget med framgång. Men jag får pusha grabbarna, hjälpa laget på andra sätt. Jag är inte ung längre, då får jag ta mer ansvar.

Hur känner du själv att du värvades in som ett stort namn och sedan inte får spela?

– Grejen är att jag inte fått lira nia. Samtidigt har Ezekiel (Alladoh) gjort det fantastiskt där. Han kommer säkert gå för stora pengar, man får respektera processen. Men fyra matcher i rad på bänken utan att få komma in… då börjar man fundera. Jag kanske måste ändra självbild.

Bahouis nya sits: bänken. Foto: Bildbyrån

”Hade det varit Nabil för tre år sedan… gud vet vad jag hade gjort då”

Bahoui säger att han inte har haft något snack med tränarduon Ulf Kristiansson och Fredrik Landén om sin sits i Brommapojkarna.

– Jag försöker visa på planen. Kom ner och kolla träningarna på Grimsta så får du se att det finns hästar kvar i den här kroppen. Av det lilla jag spelat så känner jag själv att jag kommit till många chanser. Man kan kolla XG, det är det som är viktigt i dag. Det har varit ribba, stolpe… Hade jag fått mer kontinuitet hade jag kunnat bidra mer. I slutändan handlar det om att hjälpa laget, säger Bahoui och tar ett andetag innan han fortsätter:

– Jag har släppt min egen prestige. Hade det här varit Nabil för tre år sedan… gud vet vad jag hade gjort då. Men nu är jag lugn, jag hjälper de unga med hur de ska tänka. Vi har spelat två matcher på raken nu där vi kunnat ta poäng (mot Hammarby och MFF). Som gammal och erfaren vet jag om att man mot storlagen har de små marginalerna emot sig. Man får vara förberedd på att man vid ledning får många tilläggsminuter emot sig, att man vid underläge inte får många tilläggsminuter att jobba med. Jag har varit med länge och vet om detta. Det är smådetaljer som gjort att vi inte fått med oss poängen.

Du säger själv att det finns hästar kvar i din 34-åriga kropp. Varför stannade du inte kvar i Mellanöstern där pengarna är klart bättre?

– Det var en familjefråga. Min son fyller sex i år och ska börja skolan. Jag har en dotter som är fyra också. Det är inte lätt att vara borta från nära och kära när man har två barn. Så det var största anledningen. Sedan har jag planer på en typ av karriär efter elitfotbollen. Jag har varit i BP sedan jag var tolv år gammal och jag brinner för ungdomsfotboll. Min specialitet i livet är fotboll och jag känner själv att jag kan hjälpa till mycket där. Jag lägger väl av om två eller tre år. Ja, max tre år. Om det fortsätter så här i BP så troligen tidigare än så, säger Bahoui.

Nabil Bahoui fick inte sitt kontrakt förlängt med AIK efter 2022 års säsong. Foto: Bildbyrån

Oväntade svaret: ”Planen var att gå tillbaka utomlands”

Trots utläggningen om familjesituationen och anledningen till att flytta hem till Sverige var tanken från början att Bahoui bara skulle spela i BP fram till den här sommaren – och sedan dra utomlands igen, men utan sin fru och sina barn.

– Så här, jag hade innan jag kom till BP inte spelat på åtta månader. Utan att spela på åtta månader i min ålder… det är ingen lek. När BP kom in i bilden var planen att vara här fram till sommaren och sedan göra det som vi ska göra, men det dök sedan inte upp, säger Bahoui kryptiskt.

Och det var?

– Förmodligen att gå tillbaka utomlands.

Men du skulle ju hem på grund av familjen?

– Jo, men då skulle frugan och barnen stanna kvar och att jag då själv skulle åka. Men samtidigt, jag känner att framförallt sonen behöver mig. Han har börjat gilla fotboll och han har en bra coach hemma. Man måste överväga extra mycket när man har familj.

Jag trodde nog själv att du skulle åka tillbaka till Mellanöstern den här sommaren med tanke på att det inte blivit den succé som man kanske förväntade sig? Du har ju tidigare gjort rätt många korta vändor i klubbar.

– Du vet hur jag är. Trivs jag inte så drar jag, säger Bahoui och skrattar.

– Men nu i sommar satte vi oss ner. Jag hade gjort bra inhopp mot AIK och Djurgården där jag förändrade matchbilden. Jag kände då att jag fortfarande kan bidra.

Din tränare Fredrik Landén har sagt till mig att du tagit ett stort ansvar utanför planen och att du där är väldigt viktig för laget. Är det så?

– Jo, men så har jag varit hela livet. Kolla på Bilal Hussein eller Amin Boudri som enligt mig är bäst i allsvenskan. Jag har tagit hand om dem dygnet runt, jag har alltid funnits för dem och det är helt naturligt för mig. Får jag inte lira fotboll i BP får jag vara ett föredöme utanför planen, säger Bahoui och berättar vidare:

– Jag får samma fråga 700 gånger om dagen från människor som undrar varför jag inte får spela. Jag vet ju inte själv. Det enda jag gör är att göra mitt bästa. Tidigare i karriären hade jag reagerat för längesen, men jag har mognat med tiden. Du vet hur det är. Nu kör vi säsongen ut här, sedan får vi sätta oss igen och se var vi står då.