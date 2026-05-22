Nu står det klart att Pep Guardiola lämnar Manchester City efter tio år i klubben.

Det beskedet kommer klubben med under fredagen.

– Vilken tid vi har haft tillsammans. Fråga mig inte varför jag lämnar. Det finns ingen särskild anledning, men djupt inom mig vet jag att det är min tid. Ingenting varar för evigt, om det gjorde det, skulle jag vara här. Det som kommer att vara evigt är känslan, människorna, minnena och kärleken jag har till mitt Manchester City, säger Guardiola via klubbens uttalande.

Han fortsätter:

– Mina damer och herrar, tack för att ni litade på mig. Tack för att ni pushade mig. Tack för att ni älskade mig. Älskar er alla.

”Han har också gjort fotbollen bättre”

Klubben meddelar att 54-åringen stannar kvar inom City Football Group som global ambassadör. I den rollen ska han bland annat ge teknisk rådgivning till klubbgruppens olika föreningar samt arbeta med särskilda projekt och samarbeten.

Manchester Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak säger följande:

– Under de senaste tio åren har ärlighet och förtroende varit grunden i vårt samarbete. I dag är det rätt beslut att Pep avslutar sin resa som Manchester Citys tränare.

– Han har inte bara gjort Manchester City bättre. Han har också gjort fotbollen bättre.

Efter dessa tio år i klubben är Guardiola klubbens mest framgångsrika tränare.