Spelar inte mer för AIK före VM

STOCKHOLM. AIK har varit tysta kring Zadok Yohannas status sedan skadan mot Djurgården.

Nu slår tränaren José Riveiro fast att succéspelaren inte spelar mer före VM-uppehållet.

– Tufft för Zadok, säger spanjoren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han utgick redan i paus mot Djurgården. I den mixade zonen efteråt var Zadok Yohanna lugn och konstaterade att det bara var en säkerhetsåtgärd och att han skulle spela nästa match.

Så blev det inte. Nigerianen missade 1-1-mötet med VSK senast och nu meddelar tränaren José Riveiro att Yohanna varken kommer komma till spel mot Hammarby eller i våravslutningen mot Sirius.

– Han är absolut borta från derbyt och hundra procent borta även mot Sirius, säger spanjoren till FotbollDirekt två dagar före derbyt på 3Arena.

Det måste vara tufft för dig (att mista sin succéspelare)?

– Tufft för Zadok. Han var i bra momentum och njöt mycket av att spela fotboll för oss. Alla var så glada att se honom prestera och det är svårt för honom att vara borta nu, säger Riveiro och fortsätter:

– Samtidigt kommer han bli starkare av det här. Nu får vi hitta annorlunda spelare för att fortsätta. Zadok är inte tillgänglig och vi får hjälpa honom att komma tillbaka så fort som möjligt.

Intresset från utlandet gällande Yohanna är enormt. Är du orolig att han gjort sin sista match i AIK?

– Jag är bara orolig kring nästa match, det är mitt enda fokus. Hammarby har gjort det fantastiskt men vi är väldigt motiverade.