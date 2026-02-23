Nilsson Säfqvist hyllar laget: ”Har varit grymma”

Malkolm Nilsson Säfqvist har inte stått mellan stolarna på snart ett år.

Rehaben har varit lång, men målvakten är beslutsam om att ta sig tillbaka.

– Man har ju blivit härdad med åren, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den 13 mars 2025 är väl ihågkommen för alla som har Djurgården närmast hjärtat. Det var då blåränderna slog ut cypriotiska Pafos och avancerade till kvartsfinal i Conference League. För Malkolm Nilsson Säfqvist bär matchen på ett mörkare minne.

Efter en luftduell landade målvakten illa på sin vänstra axel. Han byttes ut och tvingades kort därpå till en operation. Ett knappt år senare väntar Dif-publiken fortfarande på Nilsson Säfqvists comeback, en comeback som ser ut att dröja.

– När jag är tillbaka vågar jag inte säga rakt ut. Det känns bättre dag för dag, men jag vill inte pressa det för hårt heller. Risken är att skadan svullnar upp och det är inte jätteskönt att slänga sig på, berättar han för FotbollDirekt.

Hur har skadefrånvaron varit rent psykiskt?

– Det är ju en prövning. Det har tagit en jäkla lång tid, men det har funkat bra en så länge. Man har ju blivit härdad med åren som elitspelare. Även om det är en ny situation för mig så är det inte så att man viker ner sig. Man biter i och får stöttning av spelarna i laget.

Hur har den stöttning varit?

– De har varit grymma. Det är inget snack om den saken. Utan den stöttningen och den lagsammanhållningen så hade det varit mycket tuffare. Men det går ju åt båda hållen. Jag försöker alltid vara en så bra lagkamrat som jag kan vara. Då ger de förhoppningsvis tillbaka när jag hamnar i en sådan här situation.

Foto: Bildbyrån

Under 2024 fick Malkolm Nilsson Säfqvist agera reservmålvakt till både Jacob Widell Zetterström och Jacob Rinne. Men inför 2025 fick den tidigare HBK-målvakten större förtroende och han såg länge ut som Djurgårdens nya förstemålvakt.

Efter skadan värvade blåränderna in serben Filip Manojlović. Det betyder att Djurgården i dagsläget har tre målvakter i truppen som hade kunnat vara förstaval i många allsvenska lag.

Nilsson Säfqvist ser däremot inte sig själv som en aktuell konkurrent till de andra målvakterna.

– Konkurrensen är ju stenhård såklart. Men jag är inte heller i någon lagträning. För tillfället handlar det bara om att komma tillbaka och så får Filip, Jacob och Bernard (Eide) slås om platsen så länge. Men jag visade förra året vad jag går för. Du handlar det om att bli så frisk och fit som möjligt och så tar vi det därifrån.

Europaäventyret 2025 tog slut först i semifinalen, där de slutgiltiga mästarna Chelsea inte gick att rubba på. Malkolm Nilsson Säfqvist är glad över att ha fått uppleva ett slutspel i Europa, trots axelskadan som det innebar.

– Det är klart man längtar tillbaka till den scenen. De matcherna var fantastiskt roliga, speciellt de på hemmaplan. Utöver skadan så var det en fantastisk upplevelse, avslutar han.