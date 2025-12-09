Nio supportrar dömda för ohörsamhet mot ordningsmakten

Förra året drabbades supportrar till IFK Göteborg och BK Häcken samman på Wieselgrensplatsen.

Nu döms nio supportrar för inblandning i detta – där flera ska ha kopplingar till huliganmiljön runt ”Blåvitt”.

Det rapporterar GP under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Det var i samband med matchen mellan IFK Göteborg och BK Häcken förra året som supportrar till de två lagen drabbades samman.

För detta döms alltså nio supportrar till IFK Göteborg som är mellan 21 år till 40 år för ohörsamhet mot ordningsmakten efter tumultet på Wieselgrensplatsen – enligt GP.

Sju av dessa döms till dagsböter medan två andra får fängelse. Den ena i en månad och den andra i två månader – för misshandel av normalgraden vid en annan tidpunkt.

Motiveringen bakom de fällande domarna för ohörsamheten menar rätten har att göra med att ”Blåvitt”-supportrarna inte kunde missa polismännens order att lämna Wieselgrensplatsen i samband med bråket. Som bevisning finns film från polisens kroppskameror.

Den person som är dömd till fängelse i två månader sägs ha en bakgrund i extremhögern.