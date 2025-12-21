”Nisse” Johanssons kritik: ”Jag är rädd”

ÄLVSJÖ. Nils-Eric Johansson, 45, har lämnat eliten för ungdomsfotboll.

Nu riktar den tidigare AIK-kaptenen kritik mot sätter akademiverksamheter bedrivs.

– Som det ser ut nu är jag rädd att vi tappar en massa guldklimpar, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den tidigare lagkaptenen och AIK-guldhjälten Nils-Eric Johansson har inte spelat professionell fotboll sedan en medfödd hjärtsjukdom satte stopp för karriären i början av 2018. Sedan dess har AIK-ikonen lämnat elitfotbollen för till förmån för ungdomsfotboll och talangutveckling.

45-åringen har tidigare agerat ungdomstränare i ”Gnagets” akademi. I dag har han dock lämnat AIK och sedan i våras är han sportchef i Älvsjö AIK i södra Stockholm.

Nu riktar ”Nisse” Johansson skarp kritik mot hur akademiverksamheter sköts i Stockholmsområdet.

– Vi ska vara försiktiga med det, skulle jag säga. Man borde ha en stämpel för att få vara en akademi. Då pratar vi om vuxna på plats som tar hand om barnen, som har en struktur och en röd tråd. Man ska inte ha en akademi för att locka till sig bättre spelare, utan för att utbilda spelarna. I Stockholm försöker man ibland suga åt sig spelare för att ha ett bra sju-mot-sju-lag, säger Johansson till FotbollDirekt.

Hur stort problem är det?

– Det är ett stort problem. Jag har svårt att sätta en siffra på det. Problemet är att bredden har tappat mer än vad eliten har gjort. Jag tycker att bredden måste steppa upp för att hänga på, jag tror inte att eliten måste bromsa. Om vi minskar gapet mellan bredd och elit kommer fler spelare känna att det finns möjligheter.

”De glöms bort”

Nils-Eric Johansson tror att unga spelare och barn hamnar mellan stolarna när klubbar och föreningar satsar på att göra sina ungdomslag så bra som möjligt. De tidigt utvecklade och talangfulla lyfts upp, medan senare utvecklade spelare tappas bort i vimlet.

Samtidigt ser ”Nisse” inte ett inneboende problem med att lag ”toppar” (selekterar spelare baserat på kvalitéer just nu) sina åldersskullar. Men det kräver att alla har samma mål med sin idrott.

– Är hela gruppen med på det här? Nej, det är de inte. Då blir det jättesvårt. Jag vet att man ibland kan börja luta mot toppningen och det är då man börjar tappa lite bakifrån. Som det ser ut nu är jag rädd att vi tappar en massa guldklimpar, säger han.

De glöms bort?

– Ja, de glöms bort. Barnen springer runt och pratar om svår, lätt, medel. Alla rankar varandra hela tiden och jag tror inte att vi hjälper till.

Förslaget på förändring

Johansson ser även ett problem med att unga spelare tidigt får träna med äldre kullar tidigt i sin karriär. Inte nödvändigtvis för att det skulle vara fel sätt att bedriva verksamheten på, utan snarare för att det blir ett krav för att lyckas som ung fotbollsspelare.

– Många pushas upp och får träna med äldre väldigt snabbt. Det är bra, man ska utmanas individuellt. Det är fine. Men för distriktslagen och och landslagen, var ska de leta sina spelare? Ska man hitta en 15-åring i 19-miljön eller 17-miljön? Där kanske man bara hittar en eller två. Man borde ju titta i 15-miljön – där är alla. Det blir så att om man ska vara med så måste man spela (med äldre, reds. anm.). Det har kommit in en massa måsten. Var kommer det i från? Jo, förbunden, säger han.

Foto: Bildbyrån

I stället vill den tidigare AIK-kaptenen och utlandsproffset se att distriktslag och ungdomslandslag enbart får hämta sina spelare från korresponderande ålderskull. Det ska alltså inte vara möjligt för en 15-åring att bli uttagen till P- eller F15-landslaget om spelaren i fråga spelar sin fotboll med äldre kullar, enligt Johanssons förslag.

– De som flyttas upp, som borde bli det för att de är stora eller starka, då är det bäst för dem. Det blir en miljö som är bäst för deras utbildning just då. De kanske inte hamnar i distriktslag men de får en bättre utbildning och kommer in senare.

”Måste träna på ledarskap”

Samtidigt som Nils-Eric Johansson ser problem med hur ungdomsfotbollen bedrivs i Stockholm i dag kan vi se svenska landslag på flera nivåer som går trögt. Herrlandslaget floppade i kvalet till VM 2026 och får playoff-spela mot Ukraina i mars 2026 om en plats i VM. Damlandslaget tappar på Fifas världsrankning och U21-landslaget är på god väg att missa en plats i U21-EM 2027.

”Nisse” ser raka paralleller mellan landslagens tunga resultat och de problemen som han ser inom ungdomsfotbollen i dag.

– Ja, rakt in. Det är en miljö som just nu belönar den individuelle och den individuella utvecklingen. Man behöver träna på ledarskap, på att förlora matcher, att pusha laget. De mjuka värdena och psykologin. Vi gör det, men jag tror inte att vi gör det tillräckligt mycket. Individuellt är vi minst lika bra, men kollektivt är vi inte lika bra. Vi måste träna ledarskapet på spelarna. Gör vi det, då blir vi ett bättre kollektiv, säger han.

Har vi glömt bort laget?

– Nej, det har vi inte. Mjällby och Gais, det är dunderlag! De hittar sätt att vinna matcher och det finns ett ledarskap. För mig ska det vara i alla lag. That’s it.