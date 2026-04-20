Noah Tolf aktuell för comeback i veckan: ”Går framåt”

Noah Tolf har missat IFK Göteborgs tre allsvenska matcher i år.

Nu kan han vara aktuell för spel till helgen.

– Om jag ska spela i veckan och det fortsätter gå framåt så är det Gais, säger ytterbacken till GP.

Det var under en match mot Italien med U21-landslaget som IFK Göteborgs vänsterback Noah Tolf skadade sig.

Den har inneburit att den lovande ytterbacken har missat ”Blåvitts” tre första matcher av allsvenskan, som har slutat med dubbla förluster och ett kryss.

Nu berättar 20-åringen om vad det är som har hållit honom borta från spel.

– Det var höftböjaren som hade en liten överbelastning men nu känns det bra. Det går framåt, säger han till GP.

Tolf meddelar även att det kan bli aktuellt med en comeback på planen redan den här veckan. Dock inte i torsdagens möte med Kalmar FF.

– Om jag ska spela i veckan och det fortsätter gå framåt så är det Gais. Kalmar känns för långt att sträcka sig. Men det känns bra och jag har gjort massa löpningar och passningar med boll. Nästa steg nu är att vara med i kollektiv träning igen, berättar han.

Derbyt mot Gais spelas på söndag, då hoppas alltså talangen inte behöva sitta på läktaren igen.

– Jag har det jobbigt när jag sitter vid sidan. Jag blir jättestressad särskilt när vi inte fått resultaten med oss för jag vill bara ut på plan och bidra igen, avslutar han.







