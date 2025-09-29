Noah Tolf missar matchen mot Hammarby: ”Lite onödigt”

IFK Göteborg ledde matchen mot Öster med 2-0 när Noah Tolf drog på sig ett gult kort.

Det innebär att 20-åringen kommer att missa matchen mot Hammarby nästa helg.

– Det finns bättre matcher att ta den än inför Hammarby hemma, säger Tolf till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det var med ett par minuter kvar att spela av matchen mellan Östers IF och IFK Göteborg som bortalagets Noah Tolf drog på sig en varning – med ställningen 2-0 för Blåvitt.

Det gula kortet innebär att 20-åringen nu kommer att vara avstängd i söndagens hemmamatch mot Hammarby, vilket han själv grämer sig över.

– Jag tyckte att det var vårat inkast. Så när bollkallen kastade bollen tänkte jag ta den för att kasta igång den. Då tyckte deras spelare att jag snodde den från honom. Då puttade han ner mig och sen fick jag också ett gult kort, förklarar Tolf för Fotbollskanalen och fortsätter:

”Finns bättre matcher att ta den”

– Det är tråkigt. Det är en match innan uppehållet också… Det finns bättre matcher att ta den än inför Hammarby hemma. Det är väl lite onödigt.

Efter matchen menar Tolf att han har fått sig några läxor från sina lagkamrater.

– De har väl sagt att jag kanske borde tänka lite extra när det är i minut 90 plus. Det var lite onödigt, men jag lär mig, avslutar han.





