NORDQVIST: ”Den ultimata lösningen för Djurgården”

Djurgården har gått på minst sagt välbehövlig sommarvila.

Efter uppehållet lär Piotr Johansson vara nära comeback – och då har Jani Honkavaara ett lyxproblem att lösa.

Mitt förslag? Flytta upp Adam Ståhl i anfallet på samma sätt som i derbyt mot AIK där han glänste allra mest fram till skadan.

Piotr Johansson var kanske hela allsvenskans bästa ytterback tills korsbandsskadan mot Hammarby för ett år sedan. Det hade viskats om landslaget, även om en utlandsflytt. Men så kom skadan och nu har högerbacken varit borta sedan början av juni i fjol.

Nu närmar sig 30-åringen comeback med stormsteg – och då har Jani Honkavaara ett lyxproblem att lösa med tanke på att ersättaren Ståhl också visat sig vara en av seriens vassaste på sin position.

Just det här kring Djurgårdens kommande lyxproblem tog jag upp med sportchef Bosse Andersson redan i våras.

”Rent historiskt är det ju Piotr som flyttat in som mittback under sin karriär, men Adam gjorde det också i Mjällby. Jag tror det viktigaste är att båda trivs här. Var de sedan spelar för position… det är sekundärt”, sa Andersson 2 april när jag frågade hur Johansson och Ståhl ska pressas in samtidigt i elvan.

Men i mitt tycke ska ingen av dem spela mittback. Låt Johansson fortsatt operera som högerback och flytta upp Ståhl som ytteranfallare är mitt förslag och den ultimata lösningen.

Vi såg vilket ånglok Ståhl var i majderbyt mot AIK innan skadan var framme. Fram till dess tycker jag Ståhl var hela derbyts bästa spelare med sin speed och oräddhet. Tänk er tanken med Piotr Johansson OCH Ståhl på samma kant… det kommer springas, springas och återigen springas längs den kanten upp och ner. Få i allsvenskan kan mäta sig med den fysiken och det kan onekligen bli ett välkommet vapen för Djurgården i sommar och höst.

I övrigt är det mycket som måste steppas upp i blårandigt efter uppehållet som nu kom väldigt lägligt för den vingklippta och sargade truppen. Åtta mål på tolv matcher är så klart otroligt underkänt, sämst i hela serien.

Tokmac Nguen som nia över en hel säsong funkar inte, inte heller August Priske i den rollen. Zakaria Sawo är mitt bästa namn som target i blårandigt, men han har ju målmässigt varit en enorm besvikelse – även om jag tycker att han visat många andra kvaliteter.

Nej, en målgaranti á la Michael Olunga är vad Dif skulle må bra av i sommar.