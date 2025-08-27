NORDQVIST: ”Förstår att han vill bort från Djurgården – viskats länge om det”

Jacob Rinnes saga med Djurgården har inte alls blivit så lycklig som han och alla blåränder hoppats på.

Vad jag hört har det viskats länge om att han vill bort efter den jobbiga sitsen och när nu Sportbladet i går kom med nya uppgifter kring fjolårsvärvningen från Saudiarabiens eventuella exit redan nu nickar jag bara instämmande, för det är fullt förtståeligt att Rinne vill hitta en ny klubbadress.

”Jag ville stötta fram en derbyseger”. Som kontrakterad av Al Fateh fanns Jacob Rinne på plats på derbyt mellan Djurgården och Hammarby i början av juni förra året. Saudiproffset stod glatt i små Djurgården-kläder som han köpt till barnen. Det är ingen hemlighet att Rinne under hela sitt liv drömt om att spela för sin favoritklubb Djurgården – och två månader senare blev flytten en verklighet.

Rinne vände hem från Saudiarabien efter två år i Mellanöstern och ersatte Jacob Widell Zetterström i Djurgårdens mål.

Hösten var helt okej från Rinnes sida i ett Djurgården som tappade mark i allsvenskan som gjorde succé i Europa.

Tidigt i våras efter att Rinne tabbat sig i cupen mot IFK Göteborg sa han att han inte var nöjd med sin tid i Djurgården, att han hade förväntat sig mer från sig själv.

Värre blev det. Efter den cupmatchen petades Rinne av doldisen Malkolm Nilsson Säfqvist mot Pafos borta i Conference League-åttondelsfinalen, men när hallänningen sedermera gick sönder fick Rinne chansen igen – för att kort senare bänkas på nytt av Nilsson Säfqvists invärvade ersättare Filip Manojlović.

Där och då började det viskas om att Rinne fått nog, att han ville bort. Helt plötsligt sågs han mer eller mindre som trea i Djurgårdens målvaktsuppsättning, han som skulle vara den stora frälsaren och axla Widell Zetterströms mantel mellan stolparna.

Värre har det blivit, Rinne gjorde knappt en allsvensk match under våren utan fick spela i Conference League-slutspelet då Manojlović inte var inskriven i truppen.

Först i derbyt mot AIK nu i augusti tog Rinne tillbaka platsen mellan stolparna och efter den hållna nollan var 31-åringen tydlig: ”Om Jani (Honkavaara) vill att Filip (Manojlović) ska spela blir jag förbannad”, sa han till FD.

Rinne fick nytt förtroende mot serieledarna Mjällby i omgången därpå och efter 1-1 på Strandvallen trodde nog de flesta att han skulle vakta målet mot BP i söndags.

Så blev det inte, Manojlović var tillbaka i målet och hyllades av Honkavaara efteråt.

Tidigare i somras fick jag höra att Rinne uppvaktas av klubbar i Mellanöstern, något Rinne inte själv förvånades över när jag frågade honom på Kaknäs.

”Jag tror de tyckte om mig som målvakt och person (i Saudiarabien). Jag fick den känslan. De uppskattade mig som jag var och det klart att det ger ringar på vattnet också”, sa han då.

I går kom Sportbladet med uppgifter om att Rinne kan lämna Djurgården redan nu, efter bara ett år i sin drömmars klubb.

Jag förstår honom. Han verkar trivts väldigt bra i Saudi och som han själv sa när jag bollade upp en återkomst till Mellanöstern: ”Så klart jag vill spela fotboll och kontrakten därborta är mer lukrativa”.

Jag hade nog inte varit bättre själv i Rinnes position än att dra tillbaka dit han är önskad och tjäna en jäkla massa mer pengar på köpet, för vem vill sitta bänk när man kan spela – och dessutom säkra familjens ekonomiska trygghet ytterligare?