Allsvenskans komet i fjol.

Ett mardrömsår i år.

Men på lördag kan Mikael Marqués göra allsvensk comeback – och det hemma i Malmö.

Det vore symboliskt vackert för Djurgårdens fysiska praktexemplar till mittback att få göra några minuter i Skåneland där han mer än någon annan anammat den skönt malmöitiska kaxigheten.

Foto: Bildbyrån

”Helt ärligt är jag så pass bra att jag kan spela på Europanivå. Jag är topp 3 mittbackar i Sverige”.

Orden var Mikael Marqués i december månad i en intervju med FotbollDirekt. Då hade han varit skadad i ett halvår i ett Västerås som ramlat ur allsvenskan.

Den malmöitiska kaxigheten från mittbacken med rötter från Ecuador och Angola var dock påtaglig och två månader senare skrev han på för Djurgården.

Någon speltid i Dif har det dock inte blivit – och konstigt är väl inte det. Fotskadan som han i juli förra året åkte på mot Blåvitt har varit mer besvärlig än väntat och Marqués har spenderat otaliga timmar i gymmet för att rehaba.

Först mot slutet har han kunnat vara med i lagträning ute på Kaknäs och tidigare i veckan gjorde han sina första intervjuer sedan innan allsvenska starten. Marqués har inte velat prata, han har velat fokusera på att komma tillbaka till fotbollen efter sitt skadehelvete.

Direktiven från Djurgården var klara: först när Marqués är tillbaka vill han prata med media.

Nu har han pratat och det tyder på att det kan bli comeback i helgen. Det symboliska och vackra i det hela? Att Djurgården på lördag bortaspelar mot MFF i Malmö – Marqués hemstad.

Eller visst, första sex åren i livet bodde Marqués i Märsta norr om Stockholm innan familjen flyttade till Spanien, men när familjen återvände till Sverige när Marqués var tolv år gammal var det Malmö som gällde och i mars månad när FD frågade om Stockholm eller Malmö är mest hemma var svaret tydligt från 24-åringen: ”Skåne har varit hemma för mig. Sedan har jag haft vänner och familj i Märsta, men nej, Skåne är hemma”.

”Zlatan och Rosenberg två andra som anammat den malmöitiska kaxigheten”

Därför vore det häftigt att se honom få göra några minuter på Eleda stadion på lördag, även om Jani Honkavaara verkar vilja vänta ytterligare med sitt fysiska praktexemplar som i sin allsvenska debut mot AIK i fjol fullständigt raderade ut Ioannis Pittas och sedan var malmöitskt kaxig efteråt när FD frågade om duellerna med den cypriotiska landslagsstjärnan: ”Jag är stark en mot en så min grabb som jag ställs emot kommer inte ha någon chans”, sa Marqués med ett leende.

Ni hör själva, den så sköna malmöitiska kaxigheten har anammats av många såsom Zlatan Ibrahimovic och Markus Rosenberg, men frågan är om Marqués inte utstrålar den ännu mer. Han säger vad han tycker, men utan att låta arrogant eller självgod. Han gör det med glimten i ögat, med ett självsäkert självförtroende och det här är en karaktär som Djurgården kommer ha stor nytta av. En mittback som i derbyna inte kommer vika ner sig en millimeter utan som i stället kommer älska att trycka till Gnagets och Bajens stjärnor.

Jacob Une och Miro Tenho får ursäkta, men ett mittbackspar bestående av Marcus Danielson och Mikael Marqués framöver kommer vara mumma för Djurgården.

Efter mardrömssåret i år tycker jag att Marqués förtjänar några minuter hemma i Malmö, det hade onekligen varit symboliskt vackert á la Piotr Johanssons inhopp i allsvenska omstarten på hemmaplan i somras ett år efter korsbandsskadan.