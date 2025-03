Norrköpings besked – Nyman med i truppen mot Degerfors

Christoffer Nyman missade både kvarts- och semifinalen i svenska cupen på grund av sjukdom.

Under söndagen genrepar ”Peking” mot Degerfors IF.

Då finns ”Totte” Nyman med i matchtruppen.

Ett mål mot Karlbergs BK, två mot Örebro SK och ett mot Gais. Efter gruppspelet i svenska cupen stod Christoffer Nyman noterad för fyra mål på tre matcher.



Därefter blev Nyman borta till följd av en sjukdom vilket innebar att han missade kvartsfinalen mot Trelleborgs FF och semifinalen mot BK Häcken – där ”Pekings” cupresa tog slut.



Under söndagen genrepar IFK Norrköping mot de allsvenska nykomlingarna Degerfors IF på Platinum Cars Arena. Under förmiddagen släppte Norrköping sin matchtrupp för dagen, då stod det klart att Nyman åter finns tillgänglig för spel.



Vad gäller avbräck saknas fem spelare till följd av skada. Detta i form av Kevin Höög Jansson, David Mitov Nilsson, Stephen Bolma, Tim Prica och Max Watson. De två sistnämnda skriver Peking beräknas vara tillbaka i träning under mitten av nästa vecka.



Utöver de ovanstående fem spelarna saknas Arnór Traustason, Åke Andersson och Axel Brönner – som alla är på landslagsuppdrag.



Matchen har avspark vid 14.00.