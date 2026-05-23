Numret mot Bajen som gav eko – vill göra det igen

STOCKHOLM. Han snurrade upp Shaquille Pinas med en ”Elastico” som gav eko. Kort senare blev Victor Andersson långtidsskadad.

Nu, ett år senare, ställs han mot Bajen igen.

– Det vore kul att snurra upp någon ny, säger AIK-anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Det var fantastiskt att se. Jag blev väldigt stolt, det han gjorde var sjukt”.

Bersant Celina var full av beundran efter att Victor Andersson på Ronaldinho-manér gjort en Elastico-fint som snurrade upp Shaquille Pinas på läktaren.

Nu är Pinas borta, såld till den saudiska ligan sedan förra sommaren – och för Andersson blev det inte så mycket roligare heller som kort efter 0-0-derbyt mot Hammarby blev långtidsskadad och som först i år gjorde comeback.

Nu, mer eller mindre exakt ett år efter uppsnurrningen av Pinas, möts AIK och Hammarby igen – den här gången på 3Arena.

– Att jag just gjorde Elasticon mot Hammarby tänker jag inte så mycket på, mer att det ska jävligt kul med derby. Men ah, det hade väl varit roligt att snurra upp någon ny, säger Andersson som i Riveiros 4-3-3 fått spela både som nia och på kanten.

– Alla vet att jag först och främst är en kantspelare, men sedan har jag inga problem att spela i mitten heller. Men det känns mer naturligt att spela på kanten, det blir lite enklare för mig att veta vart jag ska ta vägen.

Högerkanten eller vänsterkanten?

– Jag föredrar vänster men kan spela till höger också.

Speciella mötet med Skoglund: ”Han är från Täby, jag från Åkersberga”

Får Victor Andersson spela på drömpositionen mot Hammarby kommer han spela mot de grönvitas högerback Hampus Skoglund. De är båda födda 2004 och har ställts mot varandra långt innan tiden i AIK respektive Bajen.

– Vi har varit på landslagsläger ihop och han är från Täby, jag från Åkersberga så det är inte så långt ifrån varandra så vi har spelat mycket mot varandra under ungdomsåren. Han är en väldigt bra spelare.

Vem av er vann bataljerna på den tiden?

– Det kan jag faktiskt inte minnas, säger Andersson vars AIK bara har två poäng senaste fem matcherna.

– Ingen är på bra humör när vi torskar, inte vinner. Det är viktigt att vi tar alla poäng nu två återstående matcherna innan uppehållet. Vi ska visa att vi är ett bättre lag än det som vi åstadkommit hittills.

Fotnot: AIK:s matcher innan VM-uppehållet är söndagens derby borta mot AIK följt av Sirius på hemmaplan nästa helg.