Hellbergs ord efter nederlaget: ”Vill ge alla en kram”

Middlesbrough föll på målsnöret till Premier League.

Efter matchen hyllar Kim Hellberg alla runt omkring klubben.

– Att göra en så bra insats efter allt som hänt de senaste dagarna är fantastiskt, säger svensken till klubbens sociala kanaler.

Championship-finalen mellan Hull City och Middlesbrough så ut att gå till förlängning. Då höll sig Oliver McBurnie framme på en målvaktsretur och skickade Hull till Premier League med bara minuter kvar att spela.

Enligt Kim Helleberg föll laget på sin ineffektivitet framför mål.

– Det är en speciell match. Vi för spelet och skapar flest målchanser. Men vi är inte kliniska nog när vi får chansen. Men de gör mål på sina chanser. Man får bra gratulera Hull och deras fans för segern, säger Hellberg via Middlesbroughs X-konto.

Finalmötet har förhandlats av ”spy-gate”, där Southampton diskades från finalen efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Det ledde till att Hellbergs lag tilldelades finalplatsen.

Endast tre dagar innan finalen stod det klart att Middlesbrough skulle spela matchen, efter att Southampton överklagan nekades. Osäkerheten och det tajta schemat har satt sina spår hos Kim Hellberg.

– De två senaste veckorna har dragit ut alla känslor som jag har i kroppen, säger han och fortsätter:

– Att göra en så bra insats efter allt som hänt de senaste dagarna är fantastiskt. Jag vill bara ge alla en kram. Det har varit utmattande på så många sätt.