Kan uteslutas från VM – på grund av ebola

Ett utbrott av ebola drabbar Kongo-Kinshasa för tillfället.

Det har försvårat för uppladdningen inför VM.

Om saker inte görs korrekt riskerar landslaget att portas från turneringen.

Foto: Bildbyrån

Kongo-Kinshasa kommer spela sitt blott andra VM-slutspel någonsin i sommar. Uppladdningen har dock varit allt annat än optimal.

Ett ebolautbrott i landet har tvingat landslaget att flytta sin bas till Belgien. Där ska de vara isolerade i minst 21 dagar innan resan till VM, annars riskerar landslaget att nekas inträde i USA.

– Vi har gjort det mycket tydligt för Kongos regering att de måste hålla sig inom den bubblan, annars riskerar de att inte kunna resa till USA. Vi kan inte vara mer tydliga, säger Andrew Giuliani, vd för Vita husets arbetsgrupp för VM, till ESPN.

Samtliga spelare i den kongolesiska truppen spelar utanför den inhemska ligan och tränaren, fransmannen Sébastien Desabre, bor också utanför landet.

Landslagspersonal som bor i Kongo Kinshasa kommer ska sättas i en separat bubbla innan de kommer kunna ansluta till staben.

Kongo Kinshasa spelar mot Portugal, Colombia och Uzbekistan i sommarens VM-slutspel.



