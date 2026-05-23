Bayern cupmästare – Kane med mål nummer 60 (!) för säsongen

Bayern München är tyska cupmästare efter seger mot Stuttgart.

En stor anledning är Harry Kane som stod för ett hattrick i finalen.

Bayern München tog hem sin 21:a cuptitel under lördagen. Detta efter att ha besegrat de regerande cupmästarna Stuttgart med 3–0 på Olympiastadion i Berlin.

Efter 0–0 i halvtid kopplade FC Bayern grepp om finalen. i Den 55:e minuten satte Harry Kane 1–0 efter ett inlägg från Michael Olisé. 25 minuter senare var det Luis Diaz tur att servera Kane och 2–0 var ett faktum.

Målet var Kanes 60:e för säsongen, engelsammens överlägset bästa målskörd under en och samma säsong i hela karriären.

Det skulle dock bli än värre för Stuttgart. På tilläggstid tilldelades Bayern München en straff som Kane skulle slå. 32-åringen gjorde inget misstag och FC Bayern gjorde sitt tredje mål för kvällen.

Bayern München säkrade därmed en inhemsk dubbel efter att ha vunnit Bundesliga tidigare under våren.