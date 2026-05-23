Udda lösningen inför Sveriges VM-match

Sverige spelar mot Japan i den sista gruppspelsmatchen i VM.

Då planerar arrangören att dra för gardinerna på arenan, skriver The Athletic.

Detta för att sänka temperaturen.

Foto: Bildbyrån

Sveriges sista gruppspelsmatch i VM spelas i Dallas mot Japan. Avspark sker klockan 18:00 lokal tid, vilket gör att matchen kommer spelas i påtaglig värme då solen kommer lysa rakt in i arenan.

För att dämpa den höga temperaturen har arrangörerna tagit till ett udda knep. Man drar helt enkelt för gardinerna på arenan, rapporterar The Athletic.

AT&T Stadium, där matchen mot Japan ska spelas, har ett ihopfällbart tak och ett glasfönster på sin västa del där solljus kan lysa igenom. Detta har varit ett hett ämne för Dallas Cowboys, NFL-laget som spelar på arenan till vardags.

Enligt The Athletic är Sveriges match mot Japan den enda där gardinerna kommer att hängas upp. Åtta andra VM-matcher kommer spelas på arenan, bland annat en av semifinalerna.

Sverige spelar sina två övriga gruppspelsmatcher mot Tunisien och Nederländerna i Guadalupe respektive Houston.